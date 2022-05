Previsão é de frio e geada nesta semana em Votuporanga e região

Uma frente fria que se aproxima do Brasil vai derrubar as temperaturas em várias regiões, com efeitos sentidos principalmente nesta semana. São esperadas geadas em estados do Sudeste e Centro-Oeste e há possibilidade de neve para alguns municípios do Sul do país.

De acordo com o INMET, o território brasileiro também sentirá o aumento da umidade provocada por um ciclone extratropical que ficará estacionado no Oceano Atlântico por alguns dias. Além disso, está prevista a chegada de uma massa de ar polar que vai reforçar o frio, principalmente entre os dias 17 e 19 de maio.

Na terça-feira inicia a queda na temperatura, quando na quarta 18 de maio, os termômetros poderão registar temperaturas abaixo de 5º C em Votuporanga e região.

A frente fria se estenderá e baixas temperaturas serão registradas ao longo da semana.