Sicredi comemora 40 anos com Associados e Comunidade de Votuporanga

Cooperativa realizou 4 palestras na área de responsabilidade no noroeste paulista

O Sistema Sicredi, composto por 105 Cooperativas, foi criado há 120 anos, no interior do Rio Grande do Sul. Nesse período, muitas Cooperativas foram se filiando ao Sistema Sicredi. Em 10 de agosto de 1983, era criada a Credipuava. E posteriormente filiada ao Sistema Sicredi. Criada por um grupo de 32 agricultores visionários, chegando aos dias atuais, sendo reconhecida como instituição financeira cooperativa de grande relevância, com mais de 44 mil Associados.

Com 25 agências atuando nas regiões Centro Sul do Paraná e Noroeste Paulista, a Sicredi Planalto das Águas PR/SP tem uma trajetória de sucesso visando ao crescimento de seus associados e a construção de uma sociedade mais próspera.

Para presentear Associados e Colaboradores nesse aniversário de 40 anos da Cooperativa, realizamos 4 palestras na região noroeste paulista. Os eventos contaram com a presença de Allan Costa, que falou sobre empreendedorismo e inovação.

O palestrante, referência nos temas pela sua ampla experiência, com destaque para passagem por Harvard, nos Estados Unidos e fundou a consultoria em inovação Triple A, em parceria com Ricardo Amorim e Artur Igreja. “Uma premissa é desmistificar conceitos relacionados a empreendedorismo e inovação. Hoje falamos muito, mas pouco é feito, o Brasil precisa incentivar e avançar”, comenta Allan. Os convidados foram recepcionados com muito humor e ilusionismo, na apresentação de Andrey Mandrake, jovem mágico revelação que interagiu com a plateia.

Os eventos foram realizados no mês de setembro: no dia 19, em Santa Fé do Sul, com aproximadamente 400 pessoas, dia 20, em Jales (com presença de Associados e equipes Sicredi de Estrela D´Oeste e Palmeira D´Oeste), com cerca de 800 pessoas, dia 21 em Votuporanga (com presença de Associados e equipes Sicredi de Valentim Gentil Nhandeara) com mais de 700 pessoas e 22, encerrando a rodada na cidade de Fernandópolis (com presença de Associados e equipes Sicredi de Mira Estrela e Ouroeste), com aproximadamente 500 pessoas. “Oportunidade muito valiosa de estarmos próximos dos Associados e público das cidades onde temos responsabilidade de atuação no desenvolvimento do Cooperativismo de Crédito.

Importante destacar a participação de associados de toda a região! Agradecemos imensamente a presença de todos e ficamos muito felizes em comemorar o aniversário da nossa cooperativa, compartilhando conhecimento e agregando na vida das pessoas”, comenta Valmir Dzivielevski, diretor executivo da Sicredi Planalto das Águas PR/SP.

“Exercitamos alguns dos princípios do cooperativismo, para comemorar nosso aniversário: o 5º: Educação, Formação e Informação, em que trouxemos o que há de melhor sobre o tema e o 7º: Interesse pela Comunidade, pois envolvemos lideranças, associados e toda a sociedade para participar desse momento tão especial. Sentimento é de muita satisfação em compartilhar assuntos tão interessantes que vão agregar na vida das pessoas”, complementa o presidente da cooperativa, Sr. Fabio Peterlini.

As comemorações também contaram com solidariedade. Os visitantes foram convidados a levar 1 Kg de alimento não perecível em prol de entidades assistenciais das cidades envolvidas na organização. Nas 4 palestras, o total arrecadado passou de 1 tonelada de alimentos.