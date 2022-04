Prefeitura e SAEV Ambiental autorizam início da construção da ETE da Vila Carvalho

Depois de mais de 100 anos de reivindicação, famílias moradoras do bairro rural terão, finalmente, esgoto coletado e tratado

O dia 25 de abril de 2022 ficará marcado na história de dezenas de famílias residentes na Vila Carvalho que há mais de 100 anos aguardavam por uma obra tão importante para a saúde pública e também para a preservação ambiental: a construção da Estação de Tratamento de Esgotos.

Em ato oficial, o prefeito Jorge Seba acompanhado do superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, assinou o contrato com a empresa e a ordem de serviço para execução da última etapa da obra que resultará na coleta e tratamento de 100% do esgoto do bairro rural. O investimento na obra será de R$495 mil, com recursos próprios.

O ato foi prestigiado por diversas autoridades, entre elas, os deputados estadual, Carlão Pignatari, atual presidente da Alesp, e federal, Geninho Zuliani; o promotor de justiça, Marcus Vinicius Seabra; o vereador Jurandir Benedito da Silva; o gerente da Cetesb Votuporanga, Cristiano Ricardo Mateus. Também participaram da ocasião, Wellington Alex da Silva Soares, presidente da Associação dos Moradores; e, representando o deputado federal Luiz Carlos Motta, a jornalista Nayara Canato.

Wellington agradeceu todas as autoridades presentes em nome dos moradores da Vila. “É uma conquista histórica pra Vila Carvalho ser contemplada com esse recurso e essa obra tão importante. Só temos a agradecer”.

O promotor de justiça da área do Meio Ambiente em Votuporanga, Marcus Vinicius Seabra, destacou em seu discurso a importância dessa obra para os moradores. “Esse ato marca a solução de uma questão ambiental que foi fruto de judicialização no passado. A obra será de extrema importância para a qualidade de vida e para a cidadania de todas as famílias, que passarão a ter esgoto devidamente coletado e tratado, eliminando, assim o antigo modelo de fossa séptica”.

Representando a Câmara de Vereadores, Jura também ressaltou a relevância histórica do ato. “Este é um momento histórico. A Vila Carvalho é mais antiga que Votuporanga e somente agora estamos conseguindo avançar nas melhorias de infraestrutura.”

O deputado federal, Geninho Zuliani, relator da comissão especial do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, ficou feliz por participar do ato histórico. “É uma alegria estar aqui e acompanhar essa evolução na área do tratamento de esgoto.”

O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, relembrou que em sua gestão enquanto prefeito de Votuporanga deu início à construção da ETE de Votuporanga e que esta obra na Vila Carvalho representa um importante passo no avanço da infraestrutura. “Sabemos que o tratamento de esgoto representa saúde na veia. Presenciamos um passo a passo da evolução da Vila Carvalho, lá atrás com as casas, depois o poço artesiano, a rotatória na rodovia para deixar o acesso mais seguro e, agora, a ETE. Não é admissível que no estado mais rico do país tenhamos moradores sem coleta e tratamento de esgoto.”

O prefeito Jorge Seba, homenageou, em suas falas, os moradores da Vila. “Finalmente com essa obra pronta, todas as casas poderão ter seu esgoto coletado e tratado com dignidade. Isso é muito justo para essas famílias que lutam há tanto tempo. Nossa homenagem ao Wellington e a todos os moradores que nos trouxeram suas reivindicações legítimas.”

Segundo o prefeito, com essa obra concluída a Prefeitura seguirá com o projeto de urbanização da Vila Carvalho. “Já estamos com nossa equipe de planejamento trabalhando um pacote de obras de urbanização que certamente contará com recursos dos nossos deputados para viabilização. Este é só o começo da evolução história da nossa querida Vila Carvalho.”

A ETE ficará em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari” – VTG 060, na Vila Carvalho, doada por Lilian Louise Motta, em setembro de 2018.