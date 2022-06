Censo 2022: IBGE encerra inscrições de concurso para 48,5 mil vagas de recenseador na quarta-feira

A remuneração será por produção; vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação.

O IBGE encerra na quarta-feira (15) as inscrições do processo seletivo simplificado complementar para 48.535 vagas de recenseador para o Censo Demográfico 2022. As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação.

A previsão de contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.