Cavinho vence no Sub-11, mas perde no Sub-13 para o Tanabi

Campeonato Paulista faz uma pausa e a Pantera Alvinegra só abre o segundo turno da competição no dia 6 de agosto, contra o Rio Preto, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense voltou a campo no domingo (2.jul), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, contra o Tanabi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, Sub-11 e Sub-13, e os resultados foram similares a última rodada.

No primeiro duelo do dia, no Sub-11, o Cavinho abriu o contador logo aos 8 minutos de bola rolando, com Carlos, camisa 6 da Pantera Alvinegra. Os comandados do técnico Vinicius Torres voltaram a marcar no início do segundo tempo, com Miguel, camisa 10 do CAV. O placar estava sacramentado em 2 a 0 e assim, como na última rodada, o Sub-11 venceu.

Na segunda partida, no Sub-13, os comandados do técnico William Melo iniciou o revés logo aos 5 minutos de jogo, quando Natan, o camisa 10 do Tanabi superou a defesa do CAV e abriu o marcador; no começo do segundo tempo, Luciano não perdoou, mandou para as redes e cravou 2 a 0 para os visitantes. O resultado, assim como na última rodada, foi a derrota no Sub-13.

Próxima rodada

O Campeonato Paulista faz uma pausa e o CAV terá tempo abundante para afinar a preparação, isso porque, só volta a atuar no dia 6 de agosto, às 9h e às 10h30, respectivamente Sub-11 e Sub-13, quando abre o segundo turno da competição, pela nona rodada, contra o Rio Preto, na Arena Plínio Marin.

O Votuporanguense até entraria em campo na oitava rodada, no dia 30 de julho, contra o Fernandópolis, mas folgará na data, já o Fefecê desistiu do torneio. Diário de Votuporanga