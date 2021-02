Casamento na Fazenda no Eco Resort Foz do Marinheiro

União para poucos convidados se tornou tendência e aposta para noivos em 2021

O brilho de uma cerimônia que poderia ser para 200 pessoas ou mais, não foi apagado! O mini wedding (evento com número reduzido de convidados)em torno de 20 a 70 pessoas, possibilita que os noivos reúnam os entes queridos em uma celebração mais significativa e personalizada.

O Eco Resort Foz do Marinheiro já realizava cerimônias de casamentos antes mesmo da Pandemia e viu esta oportunidade ser ainda mais aproveitada em 2021.

“Com a presença de poucos convidados, este estilo de união tem se tornado muito comum. E aqui no Eco Resort preparamos tudo com muito carinho para que este momento seja ainda mais inesquecível aos noivos. Temos à disposição a natureza, com um toque rústico e ao mesmo tempo romântico e íntimo”, contou a proprietária do Hotel, Valéria Foz.

As uniões com poucos convidados já era uma tendência antes mesmo da pandemia, e agora é uma opção para que as noivas não precisem adiar o grande dia por mais um ano.

De modo geral, um mini wedding é mais tranquilo para se planejar e organizar. Demanda menos tempo, gera menos stress, oferece mais possibilidades de personalização de cada detalhe e além disso, os noivos podem ter mais tempo com seus convidados.

“Aqui no Hotel ajudamos em tudo para a festa, além de oferecer pacotes com acomodação e refeições aos convidados, para que todos possam continuar a celebração durante todo o final de semana. Lembrando que estes eventos são realizados com absoluta segurança e distanciamento social ao ar livre”, disse Valéria.

Serviço:

Eco Resort Foz do Marinheiro

Cardoso – São Paulo

Informações e reservas: (17)3466-6133

Site: www.fozdomarinheiro.com.br