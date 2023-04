Antiga área de descarte de lixo ganha plantio de árvores e grama

Alunos do Lar Celina acompanharam o trabalho feito pela Saev Ambiental, Prefeitura, Polícia Ambiental e Câmara

Um tradicional ponto de descarte de lixo em Votuporanga está ganhando investimentos do poder público. Nesta semana, a Saev Ambiental, a Prefeitura de Votuporanga e Polícia Ambiental, com apoio do vereador Jurandir Benedito da Silva, Jura, iniciaram um projeto de revitalização do espaço localizado na ‘Estrada Municipal Primo Furlani’, próximo ao antigo Banespinha. O trabalho também foi acompanhado pela Defesa Civil.

Buscando coibir o acúmulo de lixo no local, na tarde desta sexta-feira (28/4), foi realizado o plantio de 35 mudas de árvores nativas numa extensão de 150 m², sendo espécies de ipê, dedaleiro, embaúba, aroeira pimenteira e acácia. A atividade foi acompanhada por alunos da entidade Lar Celina do projeto Espaço Jovem, sob a supervisão do educador ambiental, Abílio Calile Jr. Na próxima semana, a equipe de Meio Ambiente da autarquia continuará o trabalho com o plantio de grama.

Com um importante trabalho de conscientização desenvolvido pelo vereador Jura junto à população local, na última terça-feira (25/04), a Saev Ambiental retomou a coleta de lixo domiciliar, por meio do tradicional caminhão de lixo, nas propriedades rurais daquela região, que contempla as estradas rurais “Primo Furlani” e “Mário Dorna”. O serviço será realizado às terças-feiras, entre às 9h e 13h. O lixo deve estar armazenado em sacolas ou sacos de lixos lacrados. Outra orientação da autarquia é de que o lixo seja colocado pouco tempo antes da coleta em um local adequado, para que os animais não rasguem e revirem as embalagens.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, a Tenente Sarah Barbosa da Polícia Ambiental e o vereador Jura acompanharam os trabalhos de plantio.

Este ponto de descarte de lixo era alvo constante de denúncias por conta da quantidade excedente e não permitida de materiais descartáveis e inservíveis como, por exemplo, resíduos de construção civil, madeiras, colchões, animais mortos, eletrodomésticos e móveis, que inclusive atrapalhavam o fluxo de veículos e causavam mau cheiro.

Descarte irregular

Vale ressaltar que em Votuporanga o descarte irregular de lixo em vias públicas ou estradas é crime punido com lei. De acordo com lei municipal de 2015, o responsável pela ação inapropriada pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que atualmente ultrapassa os R$ 8 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

Atualmente, o município oferece todas as condições para que a pessoa deposite os resíduos de forma adequada. A cidade conta, por exemplo, com três unidades do Ecotudo, que são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar, abertos diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados.

A Saev Ambiental também desenvolve projetos educacionais e campanhas para combater e conscientizar a população sobre a importância do descarte adequado de lixo.