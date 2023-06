Viviane Moré é filha e irmã das vítimas de Votuporanga (SP); investigação apontou que ela e o marido foram os mandantes do crime, motivado por herança e vingança familiar

“A partir da confissão de um dos autores, foi informado que tinha acontecido uma reunião três dias antes da consumação do duplo latrocínio. Nós levantamos a imagem, onde houve as tratativas”, contou o delegado Rafael Latorre. Em seguida, o criminoso convidou um comparsa para o crime. A Polícia Civil teve acesso a áudios dos criminosos, que discutiram sobre a ação. “Ela passou tudo que tem. Tem ouro branco, tem ouro, dinheiro, não muito, mas tem. Só mora o velho, a velha e o moleque. Tem que catar o moleque de noite, descer com ele e grudar os três”, disse.

No dia do crime, conforme o G1, um vídeo foi enviado pelos criminosos ao casal. Na imagem que a polícia teve acesso, Vitor e Wladmyr estavam amarrados na cozinha (veja abaixo). Eles foram mortos em seguida.