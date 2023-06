Casal paulista é encontrado morto em pousada de Minas Gerais

Um casal de paulistas foi encontrado morto, sábado, 24, em uma pousada de Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sudeste de Minas Gerais. O imóvel não tinha sinais de arrombamento e não havia marcas de violência nos corpos. Familiares levantaram a hipótese de intoxicação pela fumaça de uma lareira. A Polícia Civil investiga as mortes.

Walther Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, eram moradores de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles tinham chegado ao chalé Aroma de Jasmim, em Monte Verde, na tarde de sexta-feira, 23, e deveriam passar o fim de semana no local. De acordo com o proprietário, eles foram vistos pela última vez no fim da tarde, quando receberam um saco com lenha para a lareira do chalé.

No dia seguinte, de manhã, o proprietário percebeu que a bomba de água do banheiro permanecia ligada por um período muito longo Ele entrou em contato com o casal pelos celulares, depois bateu na porta do chalé e não houve resposta. Usando a chave reserva, ele abriu o imóvel e encontrou os corpos caídos.

Uma equipe médica foi chamada e constatou os óbitos. Conforme a Polícia Civil, a perícia realizada no local não encontrou marcas de arrombamento e os corpos não apresentavam ferimentos. A hipótese de intoxicação por monóxido de carbono, um gás tóxico produzido pela queima de carvão ou lenha, foi levantada em comunicado divulgado pela família.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre e a polícia aguarda os resultados dos exames para concluir a investigação. O casal deixou três filhas. Os corpos estão sendo velados e serão sepultados nesta segunda-feira, 26, em São José dos Campos.