Por causa de cerveja quente, convidados trocam socos durante festa

Convidados de uma festa particular trocaram socos na madrugada deste domingo, 7, por causa de cerveja quente e o caso foi parar na delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão ocorreu por volta da 1h da manhã no bairro Santa Cruz. Um dos convidados, que é amigo da família, estava embriagado e foi tirar satisfação com um casal porque a cerveja não estava gelada. O boletim de ocorrência não esclarece se as vítimas, de 34 e 31 anos, chegaram no local com a bebida quente.

Ocorre que a discussão ficou acalorada e evoluiu para vias de fato.

O homem bêbado agrediu o convidado com um soco e ele revidou. A mulher que acompanhava a vítima se envolveu na confusão, foi agredida e também reagiu. O agressor ameaçou o casal dizendo que tinha um facão e um revólver escondidos no carro.

Por nervosismo, a mulher desmaiou e foi levada para o Hospital Austa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal e ameaça.