Casal é suspeito de maus-tratos contra filho de apenas 5 anos

Um pai e uma mãe estão sendo investigados pelo crime de maus-tratos contra o filho, de apenas 5 anos, em Cedral (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados durante a madrugada da última terça-feira, (29/11/2022), após uma briga entre o casal, que fazia o uso de bebida alcoólica. Eles estavam com a criança no meio da rua e foram orientados a voltar para casa. Questionado pelo PMs se estava tudo bem, o menino disse que estava com fome, onde os policiais deram leite e bolachas ao garoto.

Horas depois, policiais voltaram a abordar os indivíduos brigando na frente da casa deles, junto com a criança. Todos foram levados para o Plantão Policial da cidade e o Conselho Tutelar precisou ser acionado.

Na delegacia o homem, de 31 anos, disse que fazia o uso de bebida alcoólica junto com a companheira, de 22 anos, mas que eles possuem comida em casa e que o filho não estava sendo mau tratado. Os dois prestaram depoimento e foram liberados.

O menino foi recolhido pelo Conselho Tutelar e ficou sob os cuidados de um familiar. O caso foi registrado como maus-tratos e será investigado pela delegacia da cidade, que agora aguarda o relatório do Conselho Tutelar, para dar andamento nas investigações.

Gazeta do Interior