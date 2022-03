No total, 19 novos advogados se tornaram aptos ao exercício da profissão; cerimônia de entrega foi realizada na 66° subseção de Votuporanga

Egressos do curso de Direito da UNIFEV receberam suas carteiras para o exercício da profissão em uma sessão solene, realizada na 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na última sexta-feira (04/03). Ao todo, 19 novos advogados receberam a habilitação, sendo todos eles ex-alunos da Instituição.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou que muitas melhorias foram realizadas para os alunos do curso de Direito da UNIFEV e isso é um diferencial para a boa formação do novo profissional. “É uma satisfação imensa participar, mais uma vez, desse momento tão especial na vida dos nossos egressos. Chegar aqui é o resultado de muito esforço feito por eles e, em contrapartida, temos melhorado nossos laboratórios e aprimorado as condições para oferecer um bom estudo”, afirmou.

O presidente da OAB de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, discursou sobre a importância da carteira para os egressos e, principalmente, para a sociedade como um todo. “Hoje é uma data que ficará marcada para sempre na memória de cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Receber a carteira da OAB significa que o profissional, enfim, está apto para advogar. É sinal de que a sociedade recebe alguém capacitado e preparado para defendê-la”, ressaltou.

“A UNIFEV possui um alto índice de aprovação na prova da OAB, o que reforça sua capacidade em educar e formar bons advogados. Nós somos muito gratos à Instituição por proporcionar que a nossa profissão siga crescendo em Votuporanga e região”, agradeceu Adelino.

Para o coordenador do curso, Prof. Me. André Luís Herrera, os desafios superados evidenciam o potencial dos profissionais formados na Instituição. “Depois de muita dedicação, nossos alunos estão aqui por mérito. A partir de agora, inicia-se uma nova fase na vida profissional deles que, com certeza, será de muito sucesso. Para a UNIFEV, fazer parte da história de cada um é uma grande satisfação”, concluiu.

A egressa do curso de Direito da UNIFEV Ana Flávia Possagnolo Barbieri agradeceu à Instituição e aos professores pela base de estudos que fez com que ela alcançasse seus objetivos. “Sou muito grata aos meus professores, ao meu coordenador, aos meus pais e familiares pelo apoio durante todos esses anos. Sem dúvidas, foram imprescindíveis para que eu me dedicasse e conquistasse a minha carteira”, disse.

O também egresso Daniel Henrique Pereira Alves enfatizou a boa estrutura da UNIFEV como peça chave para que ele conseguisse a aprovação na prova da Ordem. “A estrutura da Instituição é sensacional. Nós aprendemos realmente sobre a profissão e colocamos na prática já nos primeiros anos de estudo. Agradeço a UNIFEV e aos meus professores por todo o incentivo”, finalizou.