Parceria entre Unifev e Centro Social contribui para o atendimento de mais de 430 crianças e jovens

Duzentos novos uniformes foram doados pela Unifev ao Centro Social; atendimentos em psicologia também são garantidos aos assistidos com o apoio da estagiária do curso da Instituição

Com o objetivo de contribuir e valorizar as entidades assistenciais que prestam serviços à comunidade, a Unifev mantém importantes parcerias, inclusive com o Centro Social. Há 53 anos, a entidade oferece diversos programas para mais de 430 crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos.

Recentemente, a Unifev patrocinou novos uniformes ao Programa de Aprendizagem do Centro Social. A ação é realizada anualmente pela Instituição.

A gerente da entidade, Camila Santana, explica que o Centro Social realiza a integração de adolescentes e jovens, na faixa etária de 15 a 22 anos, no mundo do trabalho como aprendiz, de acordo com a Lei nº 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem), por meio de convênios e parcerias firmadas com as empresas do município.

“Algo motivador para o aprendiz, quando começa a trabalhar, é levar consigo um pouco da Unifev. Muitas empresas acabam contratando esses jovens por causa do nome da Instituição, impresso em destaque no uniforme, o que agrega ainda mais credibilidade à marca, à própria empresa”, destaca Camila.

Os atendimentos em psicologia também são garantidos aos assistidos com o apoio da estagiária do mesmo curso da Unifev.

Ana Julia Arelhano Ferraresi está no 8º período de Psicologia e é estagiária da Unifev atuando no Centro Social. “Como estagiária de psicologia, estar presente em uma instituição que cuida e transforma a vida dos jovens é inspirador. Como futura psicóloga, é muito importante aprender como o Centro Social atua, oferecendo aprendizados, gerando oportunidades e estimulando o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes”.

O Centro Social desenvolve oito projetos junto aos assistidos: Abrindo Caminhos; Grupo Bem Viver I (Sede) e II (Simonsen); Grupo Buscando Oportunidades e Superando Desafios, com adolescentes da zona norte de Votuporanga; Orientação e Acompanhamento Familiar; Programa de Aprendizagem; Pró-trabalho; e Programa Novos Caminhos, que coordena as atividades da Área Azul com 60 agentes, a partir dos 18 anos. “É grande a importância da Unifev no trabalho social desenvolvido pela entidade, contribuindo com ações valiosas, tais como os patrocínios das camisetas para o Programa de Aprendizagem, a cessão de uma estagiária de psicologia para atendimento de nossas crianças e adolescentes, na parceria em eventos comunitários e outras ações que, somadas às nossas, fortalecem todo um trabalho de anos em prol da comunidade. A Unifev hoje está presente diretamente na transformação de vidas”, ressalta Eliete Guilherme, presidente do Centro Social.



As fotos da parceria entre Unifev e Centro Social podem ser acessadas em nosso Flickr.

Serviço

Centro Social de Votuporanga

Rua Tibagi nº 3071 – Patrimônio Novo

(17) 3411-1800

centrosocial@votuporanga.org.br

www.centrosocialvotuporanga.com.br