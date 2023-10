Astrônomo jalesense registra eclipse solar na tarde deste sábado

O astrônomo jalesense Paulo César da Silva capturou belas imagens do eclipse solar anular na tarde deste sábado, 14 de outubro.

Um eclipse solar anular ocorre quando a lua passa entre a Terra e o Sol, mas a lua está mais distante da Terra em sua órbita elíptica, fazendo com que seu diâmetro aparente seja menor do que o do Sol. Isso cria um anel de luz ao redor da lua, o que torna o fenômeno visualmente impressionante.

A cobertura foi de cerca de 40% do Sol na região. Em regiões onde o eclipse foi total, a lua cobriu completamente o Sol, resultando em um momento ainda mais espetacular.

A utilização de um filtro especial para captar as imagens é uma prática comum em observações de eclipses solares, pois ajuda a proteger os olhos e as câmeras da intensa luz solar. Além disso, o tom avermelhado do filtro criou uma estética única para as imagens. Eclipses solares são eventos fascinantes que sempre atraem a atenção de astrônomos e entusiastas do céu em todo o mundo. Foco News