Carro colide contra ponte e deixa dois feridos em Cardoso

Acidente ocorreu em uma estrada vicinal que liga os municípios de Cardoso/SP e Riolândia /SP.

Na manhã desta quinta-feira (9), um acidente de trânsito foi registrado em uma estrada rural no município de Cardoso/SP, deixando duas pessoas feridas, sendo uma delas com ferimentos graves.

De acordo com informações, o veículo seguia pela estrada conhecida como “Estrada do Nego do Ouro”, localizada entre os municípios de Cardoso e Riolândia/SP, quando teria colidido frontalmente contra uma ponte.

Ainda segundo essas informações, com a força do impacto, o motorista do veículo de 53 anos sofreu ferimentos graves, já o passageiro, de 40 anos, sofreu ferimentos na face e braços.

Unidades de socorro foram acionadas e socorreram o motorista até o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga/SP, já o outro foi encaminhado para atendimento médico em Cardoso.

Ainda segundo essas informações, as causas do acidente de trânsito serão investigadas.