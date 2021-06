Vítima, que tinha 40 anos, pilotava uma moto e morreu no local.

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto matou uma mulher de 40 anos na manhã desta quarta-feira (23), na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao trevo de Cedral, na região de Rio Preto (SP).A Polícia Rodoviária disse à reportagem que o motorista do carro, com placas de Matão (SP), seguia pela pista no sentido Rio Preto, quando bateu na traseira da moto, que era pilotada pela mulher. Ela foi arremessada na pista e arrastada por cerca de 500 metros. A vítima, que era de Ibirá (SP), morreu no local.Uma segunda moto, que seguia pelo mesmo sentido, acabou atingindo os dois veículos, mas o piloto sofreu ferimentos leves. O motorista do carro não ficou ferido.

O trânsito na pista ficou lento durante o atendimento do acidente e o corpo da mulher foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.