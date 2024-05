Moradora do bairro Pozzobon é a ganhadora do carro “Ação entre Amigos”

Neli Rodrigues da Silva leva para casa um carro zero quilômetro da ‘Ação entre Amigos’

O veículo, foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos

Na manhã deste sábado (11), o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga realizou o tão aguardado sorteio do carro zero quilômetro da Campanha “Ação Entre Amigos”.

Entre expectativas e palpitações, o nome da sortuda finalmente foi revelado: Neli Rodrigues da Silva, uma moradora do bairro Pozzobon, teve a sorte ao seu lado e saiu vitoriosa com o cupom de número 40.788, adquirido no Lar Beneficente Celina.

A emoção não para por aí. O veículo, um presente mais que especial, foi gentilmente doado pelos empresários Valmir e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos, que tornaram esse sonho uma realidade.

A ação solidária não se resume apenas ao prêmio principal. Cada cupom adquirido, ao custo simbólico de R$ 10, contribuiu significativamente para o auxílio às instituições participantes. É a comunidade unida em prol do bem-estar de todos.

Além do sorteio, a manhã foi marcada por uma série de atividades que celebraram não só o gesto solidário, mas também o Dia das Mães. Houve aula de alongamento, conduzida pela dedicada educadora física Karina Franzin, imersão em dança e zumba, com a animada professora Gigela Jardel, e uma emocionante apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu.

Um dos grandes entusiastas dessa nobre ação foi o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, que ao lado de sua esposa e presidente do Fundo Social, Rose Seba, não apenas esteve presente no evento, mas também desempenhou um papel fundamental ao ligar pessoalmente para a ganhadora, Neli Rodrigues da Silva, para dar a emocionante notícia.

O gesto não só demonstra o comprometimento do prefeito com a comunidade, mas também ressalta seu calor humano e proximidade com os cidadãos. Em suas palavras de gratidão, Jorge Seba expressou profundo reconhecimento a todos que participaram da ação, destacando especialmente a generosidade do empresário Valmir Dornellas, cujo apoio foi essencial para o sucesso do evento e para a realização dos sonhos de tantos.

O evento contou com a presença ilustre do vice-prefeito Cabo Valter e de Karina do

Carmo, chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari, que acompanharam de perto esse momento tão especial.

Neli Rodrigues da Silva, com seu novo carro zero quilômetro, é o exemplo vivo de como a solidariedade pode transformar vidas. Parabéns à ganhadora e a todos que participaram dessa nobre causa. Que histórias como essa continuem a inspirar e fortalecer nossa comunidade. votumais