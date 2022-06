Carreta fecha veículo e provoca acidente no trevo de acesso à Rubinéia

Motorista da carreta evadiu sem prestar socorro. Vítimas com ferimentos leves, foram levadas à UPA.

Por volta das 9h00m deste sábado (11), a GCM de Santa Fé do Sul, SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária atenderam um acidente de trânsito com vítimas, no trevo de acesso a Rubinéia e à Rodovia Euclides da Cunha no km 624+400m.

De acordo com a Guarda Municipal, que ouviu o condutor do veículo EcoSport, disse que ele foi ” fechado” por uma carreta que se evadiu, tomando rumo ignorado. O motorista da EcoSport em seguida perdeu o controle da direção e chocou-se contra a defensa metálica e placas de sinalização, vindo a tombar o veículo.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU conduziram as vítimas à UPA para avaliações médicas, porém não apresentavam ferimentos aparentes ou queixas de lesões.

No veículo, além do condutor, estavam sua esposa e a filhas de 03 anos e uma de 05 meses.