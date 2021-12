Homem transportava 200 kg de cocaína em fundo falso de carreta

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da tarde desta sexta-feira por policiais rodoviários do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário). Ele dirigia um caminhão transportando cerca de 200 quilos de cocaína.

Durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, viaturas do Policiamento Rodoviário, em patrulhamento pela rodovia Marechal, em Guaraçaí, realizaram abordagem a caminhão Scania com placa de Dourados (MS), tracionando o veículo Reboque Randon, com placa de Cuiabá (MT).

Diante do nervosismo apresentado pelo condutor, que é um morador de Araçatuba, foi realizada vistoria veicular minuciosa, quando os policiais descobriram o fundo falso no reboque, onde havia grande quantidade de cocaína embalada a vácuo.

O motorista confessou que faria o transporte da droga e recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo foi levado à base da Polícia Rodoviária de Araçatuba para abertura do fundo falso e retirada da droga.