CARNAVAL ASSARY 2020 – SAMBA E SUOR, NAS TERRAS DAS BRISAS SUAVES!

Está chegando no ASSARY CLUBE DE CAMPO mais uma edição do nosso carnaval. Muita alegria e diversão estão garantidas! O Som e animação ficam por conta da BANDA FAMA e do DJ CRAUW, prometendo não deixar ninguém ficar parado. Serão 5 NOITES sempre as 20:30h e 2 MATINÊS (Domingo e Terça) iniciando as 15:00h com muitas fantasias, brincadeiras, músicas boas e todas as noites com premiações de troféus.

Na sexta, dia 21/02 o controle da festa fica por conta do DJ CRAUW agitando nossos foliões e nos demais dias é a BANDA FAMA que domina o palco e levanta a energia de nosso carnaval.

Na TERÇA DE CARNAVAL, haverá troféus para as cinco melhores fantasias no quesito ORIGINALIDADE e para as cinco melhores no quesito LUXO. Todos os inscritos ganharam troféu de participação. Não fique de fora dessa festa, divirta-se com segurança e tranquilidade no maior carnaval de clubes da região. Traga sua família, brinque e se divirta com segurança, além de possuir horário familiar.

E durante o período do Carnaval o associado poderá trazer ao clube um convidado sob o custo de R$ 20,00 (por convidado e por data) ou, através de permanente pelo custo de R$ 80,00 para entrada em todos os dias, ficando responsável pelas ações dele dentro do clube. O convite devera ser feito na secretaria do clube antecipadamente. Lembrando que os convites somente poderão ser realizados durante o dia. Durante as noites de carnaval não haverá expediente para realizar o convite.

Nós do Assary nos preocupamos sempre com os associados, e estamos sempre pensando no conforto e bem-estar, proporcionando diversão para a toda a família e amigos. Venha passar esse evento junto conosco. Prestigie.