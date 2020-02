Direita Votuporanga promove coleta de assinaturas

Ação que ocorrerá nesta quinta-feira (20), tem objetivo de apoiar a criação do Partido “Aliança Pelo Brasil”, do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, após às 18 horas, ocorrerá em Votuporanga/SP, na praça São Bento, um evento para coletas de assinaturas de apoio para criação do Partido “Aliança Pelo Brasil”, o novo partido do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

O evento foi idealizado e organizado pelos fundadores do movimento político “Direita Votuporanga”, que por sua vez, defendem princípios conservadores nos costumes e economicamente liberais, os quais também são defendidos pelo atual governo brasileiro.

De acordo com o movimento, o Direita Votuporanga acredita que a política é o meio mais eficaz para atingir e alcançar o bem comum para toda população brasileira. Acreditando nisto, apoiando e incentivando no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, o movimento político conservador apartidário de Votuporanga decidiu empregar esforços para contribuir com a criação de um partido político livre das amarras da corrupção que assola nossa nação por décadas.

Ainda segundo os representantes do Direita Votuporanga, o PSL (ex-partido do Presidente Jair Bolsonaro) não supriu com as expectativas dos ideais conservadores e transparentes do atual governo, o que levou o Capitão Bolsonaro a se desligar do partido, ficando até o momento com o status de “sem partido”.

Contudo, para a criação do novo partido, com possibilidade de disputar as próximas eleições municipais, e por conseguinte, estaduais e federais se faz necessário o recolhimento de aproximadamente 500 mil assinaturas.

Diante dessa necessidade, os organizadores do movimento em Votuporanga prepararam a ação para o dia 20 de fevereiro (quinta-feira), munido de seus documentos de identidade e título de eleitor, para assinar as fichas de apoiamento que terão todas as firmas reconhecidas e após encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral a fim de somar para criação do Partido.