O coronel Ednilson Queiroz, comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA), disse que o órgão ambiental deve ser acionado sempre e somente com autorização o animal será retirado do habitat. “A pessoa faz um requerimento no Imasul [Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul], com uma justificativa de retirada do animal. Eles verificam de qual forma será feita essa remoção. Analisando o vídeo, se ele passasse mais longe, acredito que ela não atacaria. É a área de bote dela”, finalizou.

FONTE: Informações | g1.globo.com