Criminoso conhecido por furtos é preso pela PM em Santa Fé

A Polícia Militar da 4ª Companhia do 16º BPM/I da cidade de Santa Fé do Sul realizou uma operação bem-sucedida na tarde de ontem (16), resultando na prisão em flagrante de um indivíduo acusado de diversos furtos na região central do município.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado após um furto em uma loja de calçados local. Segundo a vítima, um homem havia furtado um par de chinelos avaliado em R$ 175,00 antes de fugir sem deixar pistas. Graças às câmeras de monitoramento, a polícia conseguiu obter uma descrição detalhada do suspeito.

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento nas áreas centrais e vias de fuga possíveis, sob a suspeita de que o criminoso poderia tentar revender os itens furtados em áreas conhecidas por tráfico de drogas. O foco da operação se voltou, então, para bairros onde essa atividade é prevalente.

O suspeito foi localizado em um desses bairros, correspondendo exatamente às características fornecidas. Durante a abordagem, uma busca pessoal revelou que ele carregava uma sacola contendo não apenas o par de chinelos roubado, mas também um celular e um relógio de pulso. Todos os itens foram identificados como produtos de furto, levando à imediata prisão do indivíduo, que confessou os crimes. Posteriormente, as demais vítimas foram identificadas e tiveram seus pertences restituídos.

O caso foi encaminhado à delegacia local, onde o criminoso, já conhecido pelas autoridades por seu extenso histórico de furtos, roubos e outros delitos, permanece sob custódia.