Acidente grave deixa motorista ferido na Rodovia dos Barrageiros

Na manhã desta quinta-feira (19/10), um grave acidente foi registrado na Rodovia dos Barrageiros, entre as cidades de Santa Fé e o Distrito de Esmeralda.

De acordo com as primeiras informações, por volta das 9h30, um veículo de passeio capotou na altura do km 125 da rodovia. O motorista, F.S., 47 anos, sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e ficou em estado de confusão mental.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU de Santa Fé foram acionadas para atender a ocorrência. Contudo, ao chegarem ao local, encontraram o motorista já recebendo os primeiros socorros de uma ambulância da Usina São Bento, situada às margens da rodovia.

O rápido atendimento da equipe da usina foi fundamental para a prestação de cuidados médicos emergenciais à vítima. Após estabilização inicial, F.S. foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Santa Fé e depois transferido à Santa Casa local, onde segue internado em observação devido à gravidade do TCE sofrido.

A Polícia Rodoviária investiga as causas do acidente. A pista precisou ser interditada parcialmente para o trabalho das equipes de resgate, mas foi totalmente liberada por volta do meio-dia, quando a ocorrência foi controlada.