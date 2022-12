Um interno de uma clínica de recuperação foi preso em flagrante após matar uma monitora, de 52 anos, com golpes de enxada no local, na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Marília (SP). O homicídio foi registrado na noite de terça-feira (27).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. No local, encontraram o corpo da vítima, identificada como Simone Vieira da Costa, caído em uma horta. O interno, que no momento ainda estava com a enxada, confessou o crime.