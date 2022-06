Carga de cigarros paraguaios é apreendida na região

Uma carga com 12 mil maços de cigarros paraguaios foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual nesta quarta-feira (8), na Nova Alta Paulista. O flagrante aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Estrela do Norte (SP).

A carga era transportada em um Chevrolet Corsa, com placas de Pacaembu (SP), por um motorista de 47 anos, que seguia do estado do Paraná sentido a Tarabai (SP). O veículo foi abordado e o motorista foi preso em flagrante.

Todo o cigarro, da marca Eight, foi apreendido e periciado.

