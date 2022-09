UNIDADE DE ATENDIMENTO DO DETRAN FOI INAUGURADA EM MACEDÔNIA

Nesta sexta-feira, 23 de setembro, às 15h30min, no Paço Municipal situado na Praça José Princi, nº 449, Centro em Macedônia, foi inaugurada a Unidade do DETRAN SP.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN SP faz parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e é responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e por normatização própria.

Dos serviços oferecidos destacam-se para veículos: licenciamento anual, primeiro registro de veículo zero km, transferência de propriedade, segunda via de recibo, solicitação de segunda vida de placas, solicitação de desbloqueios e dúvidas em geral. Para habilitação: agendamento para renovação simplificada, certidão de pontuação, cartão de estacionamento para idoso e deficiente físico.

Na cerimônia de inauguração, além da presença da população, dos vereadores, do prefeito Reginaldo Marcomini e sua vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vanja Sabino Reis, o evento contou com a presença da diretora vice-presidente do DETRAN SP Dra. Neiva Aparecida Doretto, da superintendente regional de Fernandópolis Gislaine de Araújo Simples e a diretora técnica Ariadne Canova.

A unidade do DETRAN funcionará no Paço Municipal, na Praça José Princi, nº 449, de segunda a sexta-feira, das 08 às 11h30min e das 13h às 16h30min.

“Serviço público de qualidade, que facilitará muito a vida da nossa população que poderá usufruir do atendimento do DETRAN em nosso município e que antes tinham que se deslocar para cidades vizinhas. Nosso muito obrigado a todos. ” Finaliza o prefeito Reginaldo Marcomini.