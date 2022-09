Eu quis, não fui forçada a nada, afirma enteada de estuprador preso

A jovem de 25 anos, enteada e uma das quatro vítimas do homem de 60 anos, que foi preso na manhã desta sexta-feira (23), suspeito de estuprar a filha de 14 anos em Potirendaba, interior de São Paulo, foi ouvida pelo SBT Interior.

Em conversa com a equipe, ela afirma: “Eu quis, não fui forçada a nada”. A vítima, que parece estar desconcertada com a situação e aparentou não ter conhecimento da gravidade da violência sexual que sofria, contou detalhes de como era a convivência com o criminoso.

Durante os relatos, enquanto respondia os questionamentos da equipe, a jovem demonstrava nervosismo, como tremer as pernas, segurar os braços, morder os lábios e mexer o rosto em sinal de negação ao mesmo tempo em que dizia frases como “Eu não percebia” quando era perguntada se via os abusos cometidos contra a irmã mais nova. Ela também afirma que trabalhava fora e que quando chegava na residência em que morava com a irmã “Dava atenção à filha”.

Entenda o caso:

A Polícia Civil de Potirendaba, a 438 quilômetros de São Paulo, prendeu um homem de 60 anos suspeito de estuprar a filha e as enteadas, na manhã desta sexta-feira (23).

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a operação foi feita durante o cumprimento de um mandado de busca e prisão na casa do homem. Um computador foi apreendido.

A denúncia teria sido feita pela vítima ao Conselho Tutelar. A adolescente passou por exames que comprovaram a violência sexual. Segundo os relatos da vítima, ela era obrigada a usar medicamento contraceptivo para não engravidar.

O pai da garota também é suspeito de estuprar as três enteadas dele – ainda há suspeita de que ele seja pai dos filhos das vítimas, que estão registrados no nome dele.

