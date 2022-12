Polícia descobre traficante receptador e recupera TVs

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ladrões furtaram equipamentos em Nhandeara e trocaram por droga. Civil descobriu criminosos

Uma ação conjunta realizada hoje (30) por policiais civis de Nhandeara, Macaubal e Sebastianópolis do Sul, identificou ladrões e recuperou duas TVs furtadas ontem em Nhandeara.

Durante as investigações, os policiais descobriram que os produtos foram trocados por drogas. Após a identificação dos três envolvidos, bem como do traficante receptador, as equipes foram ao esconderijo e encontram os aparelhos.

As TVs estavam em um local utilizado para o tráfico e no momento das buscas não havia ninguém nas dependências. Os produtos foram devolvidos a dona.

Um inquérito policial foi iniciado para responsabilizar todos os envolvidos no crime. votuporangatudo