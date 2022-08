Valentim Gentil sediou ontem, 02/08, no Plenário de Sessões “Gervásio Alves Pereira” da Câmara Municipal, uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (CIDAS).

O evento contou com a participação de representantes dos 13 municípios que integram o Consórcio, sendo eles: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga.

Como destaque do encontro, foi informado aos representantes dos municípios a conquista da liberação de crédito de R$ 3.232.500,00, destinados exclusivamente para aquisição de uma usina móvel de RCC (Resíduos de Construção Civil) e Cavalo Mecânico.

No encontro, também foi abordado sobre as diretivas do Programa Município VerdeAzul (PMVA) e Municipio Agro, além de outros assuntos de interesse daa cidades consorciadas.