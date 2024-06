O cantor Chrystian, sertanejo que fez dupla com Ralf, foi atendido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), em casa, após chamado de mal súbito, no início da tarde desta quarta-feira (19). Ele estava na casa dele, em Mairiporã, no interior do estado.

O artista foi socorrido após sentir dores no peito. Ele teve um mal súbito e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Chrystian precisou ser entubado.

O próximo show da dupla, programado para esta semana, já foi cancelado. Chrystian está há meses na fila de um transplante de rim.

A Polícia Militar decidiu enviar o helicóptero Águia após equipes de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegarem ao local e notarem que o caso do cantor é grave.

Chrystian passa por avaliação no Hospital Samaritano, em São Paulo.