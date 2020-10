José Alves da Silva, mais conhecido como “Zé da Cobra” (Patriotas) viralizou ao dizer que quer ser vereador porque o salário é bom e quer “ficar bem na vida”. Alguns encararam as falas do candidato como sinceras e outros como deboche elevando o tom da discussão em alguns casos.

Períodos eleitorais são conhecidos pelos comportamentos “diferentes” de alguns candidatos, isso varia desde o nome, até as propostas. Em Votuporanga/SP, o vídeo de um candidato a vereador viralizou nos últimos dias nas redes sociais. Nele, José Alves da Silva, mais conhecido como Zé da Cobra (Patriotas) diz que quer ser vereador porque o salário é bom e quer “ficar bem na vida”. Alguns encararam as falas do candidato como sinceras e outros como deboche elevando o tom da discussão em alguns casos.

Zé da Cobra que trabalha como catador de recicláveis, teria sido ajudado por um amigo que supostamente teria gravado as imagens que foram postadas nas redes sociais, viralizando em questão de horas, chegando à dezenas de grupos de WhatsApp e também se espalhou pelo Facebook e Instagram.