Câmara Municipal aprova criação do Prêmio “Maria Muro Pozzobon” em homenagem à mulher votuporanguense

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade na 37ª Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira (16/10), do Projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora, que atende Indicação da vereadora Jezebel Silva e da Procuradoria Especial da Mulher, que cria o Prêmio “Maria Muro Pozzobon” em homenagem à mulher votuporanguense.

A aprovação foi comemorada, especialmente pelas vereadoras votuporanguenses que destacaram ser mais um importante passo para reconhecimento e representatividade femininas.

A iniciativa aprovada institui a homenagem anual a uma mulher votuporanguense que tenha se destacado durante os 12 meses anteriores nos campos político, econômico, social e profissional, ou que tenha prestado relevantes serviços à comunidade, com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania no município.

Segundo o projeto, o prêmio será entregue anualmente em sessão ordinária que ocorrer durante a semana do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Na solenidade, poderão ser desenvolvidas atividades artísticas e culturais que divulguem as conquistas da mulher nos campos políticos, econômico e social, bem como atividades que desenvolvam a compreensão sobre o papel da mulher na sociedade, rompendo preconceitos e ideias estereotipadas, além de ações preventivas sobre a violência dirigida à mulher.

A escolha da homenageada se dará através de indicação oficial de um nome por cada um dos vereadores, a ser encaminhada à Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal até o dia 1º de dezembro de cada ano.

A Procuradoria realizará a seleção do nome dentre as indicações e encaminhará por ofício à Mesa Diretora, que apresentará o respectivo projeto de decreto legislativo, a ser deliberado pelo plenário em tempo hábil.

Maria Muro Pozzobon

O Fundo Social de Solidariedade do Município foi criado em junho de 1983, na gestão do Prefeito Mario Pozzobon.

Na condição de 1ª dama do município, Dona Maria Muro Pozzobon assumiu a presidência, onde permaneceu até 31 de dezembro de 1988, e entrou para a história como sua primeira presidente e como aquela que deixou um legado de realizações em prol da população carente e das instituições assistenciais sequer igualado por suas sucessoras.

Foi a primeira e única primeira dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade homenageada por iniciativa das próprias entidades assistências de Votuporanga, que lhe ofereceram uma festa com recursos próprios, reconhecendo a sua esplendorosa atuação.

Voltou a ocupar a presidência do FSS na gestão do Prefeito Atílio Pozzobon Neto, seu filho, no período de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000.

A concessão de insígnia de Honra ao Mérito por esta Câmara Municipal em reconhecimento aos relevantes serviços que prestou à comunidade votuporanguense através do Decreto Legislativo nº 08/88 e o invejável curriculum que o subsidiaram, tornam dispensáveis maiores considerações.

Votuporanga perdeu uma das suas maiores colaboradoras, uma das mais solidárias de suas filhas, que muita falta fará à nossa comunidade.