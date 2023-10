Conecta Criança movimenta Parque da Cultura e reúne mais de 10 mil pessoas

Além da tarde repleta de atrações, na ocasião, foram entregues obras de melhorias no local

Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Parque da Cultura para participar da segunda edição do Conecta Criança, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga. A festa, realizada em parceria com todas as Secretarias Municipais, Câmara Municipal, Governo do Estado de São Paulo, Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade e Léo Clube de Votuporanga, movimentou o local em uma tarde divertida com muitas atrações para toda a família.

Na ocasião, a garotada pode conferir inúmeras atividades culturais, ecológicas, educativas, esportivas e recreativas. Umas das atrações mais aguardadas foi o show do grupo OssoBanda, contemplada pelo Edital do Programa de Difusão Cultural promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. E para finalizar o dia da melhor forma, a tradicional Banda Zequinha de Abreu subiu ao palco e agitou o público com seu aclamado repertório.

Motivos para comemorar não faltaram, durante a festividade também foram entregues oficialmente as melhorias do local, com destaques para as obras de substituição do calçamento do Parque da Cultura e a instalação do gradil, deixando o espaço cada vez mais seguro e acessível para todos os votuporanguenses e visitantes.

Foram investidos mais de R$ 700 mil de recursos intermediados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Uma conquista muito celebrada também pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Além do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; participaram da cerimônia o diretor da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Antônio Vaz Serralha; e secretários municipais.