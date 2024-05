Caminhão que levava doações avaliadas em R$ 250 mil ao RS é roubado

Um caminhão carregado com doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foi roubado e recuperado pela Polícia Militar do Paraná nesta quinta-feira (9). O veículo, que havia partido de Cajamar (SP) com destino a Porto Alegre (RS), transportava uma carga estimada em R$ 250 mil, composta por itens essenciais como produtos de higiene, materiais de limpeza, equipamentos e mantimentos.

O motorista recebeu uma quantia de R$ 5 mil para conduzir o caminhão de Curitiba, onde o veículo foi roubado, a Pato Branco (PR), onde foi interceptado pela polícia. Segundo relatos, após chegar à cidade, estava previsto que outra pessoa assumiria a responsabilidade na direção. Contudo, antes que isso acontecesse, a Polícia Militar interveio na BR-280, no km 80, próximo à cidade de Palmas (PR).

Durante a operação, as autoridades encontraram um boletim de viagem dentro do caminhão, juntamente com notas fiscais dos produtos transportados. Foi descoberto que os criminosos haviam substituído a placa original do veículo por uma placa falsa, numa tentativa de dificultar sua identificação pelas autoridades.

Segundo o UOL, o motorista foi detido e levado para interrogatório na Delegacia de Palmas. Todo o material encontrado dentro do caminhão, incluindo as doações destinadas às vítimas das enchentes, foi entregue à Polícia Civil para investigação. Até o momento, o caminhão permanece sob custódia da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. DCM