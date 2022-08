Polícia investiga morte de criança de 3 anos após queda de patins

A Secretaria de Saúde de Araçatuba, junto com a Polícia Civil, vão investigar a morte de uma menina de três anos, divulgada nesta quarta-feira (17) nas redes sociais de uma escola de educação infantil da cidade. O caso gerou comoção entre familiares, amigos e outros moradores da cidade.

A menina estava internada na UTI (Unidade de Terapia Int​​ensiva) pediátrica da Santa Casa após ser transferida do pronto-socorro municipal há dois dias. Ela foi levada por familiares depois de sofrer uma queda de patins.

​De acordo com a Secretaria de Saúde, ​a menina foi levada pela mãe ao PS na segunda-feira (15), com relato de trauma no joelho e pé esquerdo. “Foi atendida pelo pediatra, devidamente examinada, medicada e encaminhada ao ortopedista que avaliou a paciente devido ao trauma relatado pela mãe e recebeu alta com orientações de retorno”, diz a nota.

Ainda segundo a pasta, a menina voltou ao pronto-socorro na terça (16), junto de uma tia, relatando estar com dores no joelho esquerdo após uma queda de patins/patinete há três dias, além de dor abdominal. Segundo a pasta, ela negou que a criança tenha sofrido outros traumas. No local, de acordo com a secretaria, foram feitos exames laboratoriais e de imagem radiológica.

“Foi constatado sinais de alteração em exame físico, alteração de sinais vitais. A criança foi devidamente atendida em sala de emergência e estabilizada pela equipe multiprofissional, regulada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e transferida sem intercorrência pela USA (Unidade de Suporte Avançado) à referência hospitalar”.

A secretaria disse que o caso será avaliado pela “Comissão de Revisão de Prontuários”. A causa da morte consta na declaração de óbito da criança, mas o documento é restrito aos familiares.