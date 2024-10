Caminhão desgovernado atinge carros estacionados e causa estragos

Um susto e bastante prejuízo marcaram a manhã desta segunda-feira (30) em Lavínia. Um caminhão, sem motorista a bordo, desceu descontroladamente por cerca de 180 metros pela Rua Roberto Felicio, atingindo vários carros estacionados.

Como tudo aconteceu

De acordo com informações da TV TEM, o proprietário do veículo estava tentando desengatar o caminhão quando perdeu o controle. Sem freio, o veículo começou a se mover sozinho, causando um rastro de destruição. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o caminhão desce a rua e atinge os veículos.

Além dos carros, o caminhão também atingiu bancos de uma praça e uma árvore, mas, por sorte, ninguém se feriu.

Investigação em andamento

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e investigar as causas do acidente. O caminhão foi recolhido e o caso está sendo registrado.