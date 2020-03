Caminhão atinge carro parado e deixa quatro pessoas feridas em General Salgado

Acidente aconteceu no trecho da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), que está funcionando no sistema PARE e SIGA.

Na tarde desta quarta-feira (4), quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), em General Salgado/SP, nas proximidades do trevo de acesso à via de acesso Irmãos Bonetto que liga a rodovia à cidade de Auriflama/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo onde estavam as pessoas feridas estava parado na pista em razão de sistema de PARE e SIGA, quando um caminhão que vinha na mesma direção e, em alta velocidade, não teria conseguido parar, colidindo na traseira do carro.

Com o impacto da colisão, os quatro ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo dois com ferimentos leves e dois em estado grave.

Os bombeiros de Araçatuba/SP foram acionados e socorreram as vítimas para hospitais da região.

O trânsito ficou parcialmente interditado, enquanto o trabalho de remoção dos veículos era realizado pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens).