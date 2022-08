Macedônia abrirá inscrições para casas de novo conjunto habitacional

O município de Macedônia anuncia que, a partir do dia 8 ao dia 19 de setembro, estarão abertas as inscrições para as casas do novo conjunto habitacional.

As inscrições serão somente através do aplicativo do CDHU ou pelo site

https://www.cdhu.sp.gov.br/

A prefeitura pede que os interessados fiquem atentos aos prazos.