Câmara Municipal presta homenagem a UNIFEV por avaliações nos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Mecânica

Vereadores prestam justa homenagem aos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Mecânica da Unifev por ótimas avaliações do MEC

A sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (13/6) foi marcada por justas homenagens, incluindo a de autoria do vereador Jurandir Benedito da Silva, que concedeu Votos de Congratulação aos cursos de Medicina Veterinária e de Engenharia Mecânica da Unifev pelas ótimas notas obtidas em avaliações do Ministério da Educação divulgadas na última semana. A homenagem foi compartilhada pelos colegas vereadores Sueli Friósi e Professor Djalma Nogueira, que assim como Jura, são ex-alunos da instituição.

A Unifev foi representada no ato pelo presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas Gianoti, pelo reitor Osvaldo Gastaldon, coordenadores e professores.

Em seu requerimento, Jura destaca que a Unifev, por meio dos cursos de Engenharia Mecânica e Medicina Veterinária, recebeu recentemente o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), em que após avaliação da comissão responsável, as graduações obtiveram notas 4 e 5, respectivamente, de uma escala de 1 a 5..

A avaliação é baseada na análise das condições de ensino, considerando três dimensões, sendo elas: organização didático pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

“Os cursos foram implantados em 2016 na Unifev, e a conquista teve relevantes contribuições de todos os envolvidos, com destaque aos Gestores da FEV, Professores, Universitários, colaboradores e a comunidade de forma geral. É válido ressaltar que a instituição possui um hospital veterinário com uma infraestrutura com cerca 1.021 m² de área útil construída, possibilitando um atendimento completo de animais de grande e pequeno porte. O espaço abriga hall de espera, consultórios, recepção, ambulatórios, internação clínica, salas de exames e de medicamentos, esterilização, paramentação, centro cirúrgico, ambiente acadêmico, vestiários, banheiros, cozinha, lavanderia e depósito. Além disso, o hospital conta com diversos laboratórios, como o de Microbiologia, o de Patologia Clínica e o de Radiologia. Para uma aprendizagem completa, foram adquiridos equipamentos modernos, como o doppler vascular, que é destinado ao diagnóstico e monitoramento de pulsações, ultrassons de última geração, estufa de esterilização, centrífuga de sorologia, entre outros, que é de extrema importância para o aperfeiçoamento dos alunos, e consequentemente, para a conquista da nota 5 na referida avaliação. Nesse contexto, torna-se justo que essa Casa de Leis preste tal homenagem a todos os envolvidos para que a instituição, mais uma vez, seja destaque no cenário educacional”, destacou o vereador.