Aprevo comemora Natal com os pacientes da Santa Casa

Papai Noel esteve na Unidade de Diálise, levando esperança e saúde

As batidas do sino já anunciavam as boas novas: a visita do Papai Noel na Santa Casa de Votuporanga. O bom velhinho percorreu a Unidade de Diálise nesta semana, transmitindo mensagem de paz, alegria e esperança.

Ele não estava sozinho e contou com o auxílio de seus ajudantes: membros da diretoria da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo). Cada assistido recebeu um panetone, encerrando 2021 com muita solidariedade e amor.

Além disso, um café da manhã especial foi realizado dentro da Unidade. Muito mais do que isso, puderam comemorar o Natal antecipadamente com toda a equipe. “Promovemos ações constantemente, principalmente de alusão às datas comemorativas. São nestes momentos que podemos transformar o ambiente hospitalar, com muita alegria, beneficiando nossos pacientes”, contou a presidente da Aprevo, Hermelinda Marcaci Olivo.

Hermelinda destacou que as iniciativas contam com grandes parceiros. “Não fazemos nada sozinho. Em nome da Associação, agradeço cada doador, que entende nosso trabalho em prol daqueles que necessitam. E, assim, com auxílio de nossos amigos, vamos nos dedicando em nossa causa, de colaborar com os atendimentos da Instituição”, complementou.

A psicóloga da Unidade, Luciana Maranho, ressaltou a importância da ação. “O tratamento dialítico tem suas características. Nossos pacientes permanecem por horas conosco três vezes na semana. São momentos como de hoje que trazem mais humanização e causam bem-estar. Eles ficam mais animados, mais felizes e isso reflete em sua saúde”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a Aprevo e todos os envolvidos. “A Aprevo é uma associação muito atuante, que se empenha em proporcionar um tratamento dialítico ainda melhor. Ciente da demanda, a diretoria destina equipamentos, tudo em prol de quem necessita. Mais do que isso, dedica seu tempo para a solidariedade com iniciativas que refletem o espírito natalino. Nosso muito obrigado por toda parceria e contamos com vocês em 2022 para juntos promovermos qualidade de vida para nossos pacientes”, finalizou.

Imagens em anexo.