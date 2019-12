Cadastro da biometria termina em 319 cidades de SP; quem perdeu o prazo pode agendar visita ao cartório entre janeiro e maio

Para regularizar a situação a tempo de votar em 2020 é necessário agendar uma visita ao seu cartório eleitoral ou em algum posto da Justiça Eleitoral no período entre 2 de janeiro e 6 de maio. É preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha. Quem perder o prazo de maio só poderá regularizar o título em novembro. Nesse caso, será cobrada uma multa de R$ 3,51.

É possível consultar a situação da inscrição eleitoral no site do TRE ou por meio da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP, no telefone 148.