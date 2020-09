Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega teste positivo para covid

Magistrado desmentiu informação de jornalista e classificou a notícia como “mentirosa e inconsequente”. Surto de covid atingiu autoridades do país. A informação havia sido veiculada pela revista Época nesta tarde.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou, neste sábado (26), ter sido infectado pelo novo coronavírus e informou, portanto, que o teste para covid-19 deu negativo.

Moraes disse que “é mentirosa e inconsequente a nota da revista época do colunista Guilherme Amado, que deveria ser mais profissional e ter mais cuidado antes de espalhar fake news. Me submeti ao exame necessário, após a posse do Presidente do STF, e o resultado foi negativo”.

Uma série de autoridades do país apresentaram resultado positivo para a covid-19 depois da posse do novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Entre eles, estão a ministra do STF Cármen Lúcia; o procurador-geral da República, Augusto Aras; e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM).

