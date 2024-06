Cachorra Pitbull é resgatada em condições precárias em Parisi

Na cidade de Parisi-SP, uma cachorra da raça pitbull foi encontrada em estado de abandono após uma denúncia anônima. Chandelly Protetor, conhecido defensor dos direitos dos animais, foi informado de que um casal havia se separado e o tutor deixou a cadela em condições deploráveis.

No local, Chandelly encontrou a cadela extremamente magra, vivendo em um ambiente insalubre e infestada de carrapatos. Uma pessoa estava fornecendo alimento e água ao animal para evitar que morresse de fome.

Chandelly Protetor entrou na residência e resgatou a cachorra, solicitando imediatamente a ajuda do Dr. Dhereck Wanssa, veterinário da Clínica AnimaVetus. Após avaliação, o Dr. Dhereck constatou que a cadela estava caquética e sofrendo de anemia. Reconhecendo a gravidade da situação, ele elaborou um laudo de maus-tratos, recomendando a intervenção das autoridades competentes.

A denúncia foi rapidamente encaminhada à Tenente Sarah de Carvalho Barbosa, da Polícia Ambiental de Votuporanga que confirmou que será enviada uma viatura a Valentim Gentil, onde o tutor do animal agora reside, para que ele seja autuado por maus-tratos.

Chandelly Protetor também registrará um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o tutor da pitbull, para que ele responda judicialmente pelos maus-tratos. De acordo com a Lei Federal 14.064/2020, a pena para quem comete crueldade contra animais varia de 2 a 5 anos de prisão.

“É muito revoltante deparar com uma situação dessas. A pessoa tem que ser muito fria para deixar um animal nesse estado de sofrimento. Quem faz isso com animal faz com gente,” afirmou Chandelly Protetor.

A cachorra pitbull foi levada para uma nova adotante em Votuporanga, onde já está recebendo o tratamento necessário e sendo cuidada adequadamente.

