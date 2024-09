Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em rodovia

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na tarde desta sexta-feira (6) na rodovia Percy Waldir Semeghini, no quilômetro 554, ao lado dos bairros Uiraupuru e Cohab, em Fernandópolis.

A vítima condutor da biz, um jovem de 21 anos, foi encontrado consciente e orientado, apresentando escoriações na perna direita. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA da cidade.

O acidente ocorreu quando o carro, que era ocupado por um casal de idosos, saía do bairro Cohab com acesso à rodovia. A moto seguia no sentido bairro Uiraupuru. Felizmente, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos.

A polícia foi acionada para registrar a ocorrência e investigar as circunstâncias da colisão.