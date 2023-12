POLÍCIA CIVIL DE VALENTIM GENTIL PRENDE EM FLAGRANTE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE MOTO

Policiais civis da vizinha cidade de Valentim Gentil – vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira, dia 19, G. C, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 caput da lei 11.343/06) e adulteração de sinal identificador (artigo 311, §2 inciso III do CP).

O suspeito foi preso trazendo consigo 176 porções de pedras de crack. No momento da captura ele conduzia uma motocicleta com placa falsa, bem como com chassi e número de motor suprimidos.

Após formalização da prisão o indiciado foi encaminhado à Central de custódia de Votuporanga, onde aguardará a audiência de custódia

