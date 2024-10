BRASIL: menino de 4 anos morre após ser atacado por pitbull da família

Em Nova Venécia, no Espírito Santo, o pequeno Heitor Livramento Cardoso, de apenas 4 anos, morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull enquanto brincava no quintal de casa neste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 15h, no bairro Beira Rio. Heitor chegou a ser socorrido pelo pai, Willian Cardoso, mas faleceu ao dar entrada no Hospital São Marcos devido à gravidade dos ferimentos.

O cachorro, que estava com a família há oito anos, atacou o menino na presença da mãe, Lorrayne de Souza Livramento. De acordo com informações da PM, Willian estava na casa de um vizinho e, ao retornar, encontrou o filho sendo atacado pelo animal. Desesperado, ele socorreu o menino, que apresentava ferimentos graves no pescoço e na cabeça.

Segundo o G1, um vizinho e amigo da família, que é policial militar, foi até a casa para ajudar e buscar documentos solicitados pelo hospital. Ao tentar entrar no quintal, ele também foi atacado pelo cachorro, e testemunhas afirmam que tentaram deter o animal com pauladas, sem sucesso. O policial, então, sacou a arma e efetuou dois disparos, matando o pitbull.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, e detalhes adicionais não serão divulgados no momento. O corpo de Heitor foi encaminhado para o Serviço de Medicina Legal (SML) de Colatina para necropsia, antes de ser liberado para os familiares.