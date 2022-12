BRASIL JOGA COM TIME RESERVA E PERDE PARA CAMARÕES POR 1 A 0; O QUE VOCÊS ACHARAM DO JOGO?

Jogando com o time reserva, a Seleção Brasileira perdeu, nesta sexta-feira (2), para Camarões por 1 a 0 pela terceira e última partida da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Mesmo derrotado, o Brasil garantiu a liderança do grupo G do Mundial.

Com o primeiro lugar no grupo assegurado, a Seleção Brasileira enfrentará nas oitavas de final a Coreia do Sul de Son Heung-min, Kim Min-jae e companhia na segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília