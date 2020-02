Seleção sub-23 cai na hora da decisão e vai ao jogo mais duro do Pré-Olímpico com incertezas

Melhor ataque, com média de quase três gols por partida, 100% de aproveitamento e classificação antecipada para o quadrangular final. O Brasil sobrou na primeira fase do Pré-Olímpico. Porém, em vez de ganhar entrosamento, fazer ajustes e evoluir com o passar do tempo, a seleção sub-23 caiu justamente no momento decisivo do torneio e agora chega à última rodada repleta de incertezas.