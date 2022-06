Campeonato interescolar de futsal, handebol e beach tennis, do Colégio Unifev, foi realizado nos dias 22, 23 e 24 deste mês, na Cidade Universitária

Mais de 500 pessoas prestigiaram as últimas competições do II UNICO, o campeonato interescolar de futsal, handebol e beach tennis, do Colégio Unifev, que foi realizado nos dias 22, 23 e 24 de junho, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

Docente de Educação Física do Colégio e treinador das equipes de futsal, o Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho) explica que o campeonato tem como objetivo promover a interação entre os alunos e a prática esportiva.

“Nós estamos muito felizes em receber outros colégios aqui no complexo, e em incentivar o esporte, que é tão importante para toda a sociedade. Além disso, é maravilhoso que a comunidade tenha comparecido e acompanhado os alunos, dando mais estímulo para que eles continuem treinando, jogando e se exercitando”, afirmou.

O evento esportivo contou com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II e Médio das escolas Anglo, Celtas, Dinâmica e Passo a Passo (Dom Bosco), além do Colégio Unifev. Foram disputados jogos de futsal masculino e feminino, handebol feminino e beach tennis masculino e feminino.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, ressaltou o apoio na realização do II UNICO. “Gostaria de agradecer a todos que vieram e acompanharam, em especial, aos pais, por participarem desta etapa tão importante na vida de seus filhos. O objetivo é realizar mais eventos como esse, que estimulam o esporte e a socialização entre os nossos jovens”, disse.